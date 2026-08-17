Après Barcola, un autre Parisien tombe d'accord avec Liverpool

Qui de Barcola ou Mbaye (ou aucun) signera en premier à Liverpool ? Si Bradley Barcola a déjà un accord depuis plusieurs semaines avec le club anglais, son coéquipier du PSG se rapprocherait lui aussi d’une arrivée chez les Reds dans ces dernières semaines du marché des transferts.

Selon les informations de RMC Sport, le club entraîné par Andoni Iraola s’est mis d’accord avec Ibrahim Mbaye autour d’un contrat de cinq saisons . et va poursuivre les négociations pour tenter de trouver un accord avec les doubles champions d’Europe. L’ailier sénégalais de 18 ans n’était d’ailleurs pas inscrit sur la feuille de match dimanche pour le Trophée des champions perdu à Bollart contre Lens (1-0), tout comme Barcola.…

LL pour SOFOOT.com