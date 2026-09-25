Yacine Bammou revient dans son club formateur en région parisienne
Un dernier détour par l’Hexagone. Retour aux sources pour le buteur Yacine Bammou. Le Marocain aux sept sélections a signé là où tout a commencé pour lui, l’AC Boulogne-Billancourt . L’ancien vendeur de la boutique du PSG, au cas où vous ne connaissiez pas cette histoire, a connu le maillot orange et blanc entre 2010 et 2012, avant de se lancer à Evry.
Un rôle de joueur et d’ambassadeur
Si le néo-Boulonnais retrouvera le stade Le Gallo en Régional 2, il arrive pour porter une double casquette . Fort de ses vadrouilles entre Nantes, Caen, la Turquie, le Qatar et la Chine , l’attaquant « revient à l’ACBB avec une mission qui dépasse le terrain » , a expliqué le club sur Instagram. Une saveur particulière, donc, pour celui qui foulait encore les pelouses marocaines avec l’Union Touarga en juillet et qui s’apprête à « accompagner les joueurs et leur transmettre son expérience , son parcours et les exigences du haut niveau. » …
AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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