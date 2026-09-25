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Yacine Bammou revient dans son club formateur en région parisienne
information fournie par So Foot 25/09/2026 à 13:02
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Yacine Bammou revient dans son club formateur en région parisienne

Yacine Bammou revient dans son club formateur en région parisienne

Un dernier détour par l’Hexagone. Retour aux sources pour le buteur Yacine Bammou. Le Marocain aux sept sélections a signé là où tout a commencé pour lui, l’AC Boulogne-Billancourt . L’ancien vendeur de la boutique du PSG, au cas où vous ne connaissiez pas cette histoire, a connu le maillot orange et blanc entre 2010 et 2012, avant de se lancer à Evry.

Un rôle de joueur et d’ambassadeur

Si le néo-Boulonnais retrouvera le stade Le Gallo en Régional 2, il arrive pour porter une double casquette . Fort de ses vadrouilles entre Nantes, Caen, la Turquie, le Qatar et la Chine , l’attaquant « revient à l’ACBB avec une mission qui dépasse le terrain » , a expliqué le club sur Instagram. Une saveur particulière, donc, pour celui qui foulait encore les pelouses marocaines avec l’Union Touarga en juillet et qui s’apprête à « accompagner les joueurs et leur transmettre son expérience , son parcours et les exigences du haut niveau. »

AC pour SOFOOT.com

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