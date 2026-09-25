Le PSG a approché un international belge cet été

Le plan belge. Charles De Ketelaere a révélé dans une interview accordée au média belge la Dernière Heure avoir eu des contacts avec le PSG cet été suite à son Mondial réussi sous la tunique des Diables Rouges : « J’ai parlé avec le PSG mais ils ont finalement choisi Ferran Torres. Je suis content à l’Atalanta. Je sais à quel point c’est important d’être titulaire depuis mon aventure à l’AC Milan. J’aimerais me battre un jour pour des titres. »

Un début de saison compliqué à l’Atalanta

Le PSG a sûrement préféré surfer sur l’excellente dynamique de Ferran Torres, buteur en finale du Mondial et champion du monde avec la Roja . Pour De Ketelaere, en revanche, le début de saison 2026-2027 est très compliqué pour l’heure avec 0 but inscrit en 5 journées de Serie A sous le maillot de l’Atalanta. …

MB pour SOFOOT.com