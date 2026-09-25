Le président de Crystal Palace loue le travail (et l’anglais) de Pierre Sage

Le président de Crystal Palace loue le travail (et l’anglais) de Pierre Sage

Good job, mister Sage . Dans un entretien accordé au média britannique The Athletic , la patron du club londonien Steve Parish n’a pas tari d’éloges sur le travail de son entraîneur français, engagé cet été après une saison historique sur le banc du RC Lens.

Malgré des débuts compliqués en championnat et des rumeurs de tensions en interne concernant la gestion de certains joueurs notamment, la situation semble s’être stabilisée pour l’ancien coach de l’OL.…

MB pour SOFOOT.com