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Le Top 14 des numéros XIV
information fournie par So Foot 25/09/2026 à 13:42
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Le Top 14 des numéros XIV

Le Top 14 des numéros XIV

Débarqué en France ce vendredi pour une visite de quatre jours, le Pape Léon XIV est au centre de toutes les attentions dans l'Hexagone. L'occasion de rendre hommage aux meilleurs joueurs ayant porté le Croix Bâton V dans le dos.

14/ Adrien Rabiot

C’est un véritable ouf de soulagement. La révolution opérée par Zinédine Zidane à la tête de l’équipe de France n’aura donc pas tout emporté : le n°14 de la sélection restera sur les épaules d’Adrien Rabiot. Un cadre, un taulier, un roc des Bleus depuis plusieurs années. Nous voilà rassurés.

14/ Blaise Matuidi

Puisqu’on parle de gars sûrs capables de dépanner aux quatre coins du terrain sans perdre en fiabilité, impossible de ne pas citer Blaise Matuidi. Surtout que le champion du monde 2018 ne s’est pas contenté de faire briller le 14 en Russie, mais également aux quatre coins de l’Hexagone pendant ses six saisons au PSG, puis de l’Italie avec la Juve.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

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