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Yacine Bammou : « C’est une force pour moi, d’avoir connu Emiliano »
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 00:28

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Yacine Bammou : « C’est une force pour moi, d’avoir connu Emiliano »

Yacine Bammou : « C’est une force pour moi, d’avoir connu Emiliano »

Arrivé au crépuscule d’une carrière stochastique qui aurait très bien pu ne jamais voir le jour, Yacine Bammou est rentré cet été au bercail, à l’AC Boulogne-Billancourt (R2), pour jouer mais aussi amorcer, tout doucement, sa reconversion. L’international marocain accueille avec le sourire, au club-house du stade Alphonse-Le-Gallo, et déroule : le conte de fées à Nantes, les soubresauts d’une vie de footballeur, les chèques glanés en Asie, les entraînements avec Papiss Cissé, mais aussi son ami Emiliano Sala. Entrevue avec un amoureux du ballon qui, paraît-il, fut dans une autre vie employé à la boutique du Paris Saint-Germain.

Ce retour à l’ACBB, c’est juste pour le kif ?

Pour le kif, mais aussi pour raisons familiales, parce que ça fait douze ans que je côtoie le haut niveau. Je suis un passionné de foot, je ne voulais pas stopper ma carrière comme ça d’un coup. Donc j’ai décidé, avec les dirigeants de l’ACBB, de devenir ambassadeur, donner un coup de main, ramener mon expérience, aider les jeunes à progresser. Je vais aussi jouer, apporter mes qualités de footballeur à l’équipe senior. Il n’y a pas de contrat ou quoi que ce soit, c’est pour le plaisir. Ça me permet d’être à Paris, revenir dans un de mes premiers clubs, pouvoir être proche de ma famille aussi.…

Par Jérémie Baron, à Boulogne-Billancourt pour SOFOOT.com

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