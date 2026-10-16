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Renversant, Caen inflige à La Roche-sur-Yon sa première défaite de la saison
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 00:57

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Renversant, Caen inflige à La Roche-sur-Yon sa première défaite de la saison

Renversant, Caen inflige à La Roche-sur-Yon sa première défaite de la saison

Caen 2-1 La Roche

Buts : Daffot (83 e ) et Portut (88 e ) pour les Normands // Samb (39 e ) pour les Vendéens.

Avec Malherbe, difficile de savoir sur quel pied danser cette saison. Parfois saisissants comme leur premier match de Ligue 3 face à Valenciennes, il leur arrive plus souvent de ne pas passer la deuxième et subir des revers cuisants. Un scénario dans lequel il ne fallait pas tomber à la réception de la Roche. Ce qui est arrivé, quand Lionel Carole se trouva dépassé par le géant Mansour Samb, auteur de son huitième but de la saison (0-1, 39 e ).

MP pour SOFOOT.com

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