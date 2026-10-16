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À l'OM, l'heure n'est plus aux excuses
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 01:28

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À l'OM, l'heure n'est plus aux excuses

À l'OM, l'heure n'est plus aux excuses

La victoire à Troyes ne ressemblait pas vraiment à une éclaircie, la défaite contre l'Olympiakos ce jeudi soir en Ligue Europa a ramené l'OM à sa triste réalité du moment. Si les Marseillais cherchent du positif où ils peuvent en trouver, ils peuvent et doivent faire mieux.

Au terme des 93 minutes disputées au Vélodrome ce jeudi soir, les premiers sifflets ont commencé à s’abattre sur Bruno Genesio et ses ouailles. Angel Gomes en avait déjà fait les frais au moment de sa sortie à la 75 e minute. De nouveau décevants face à un Olympiakos pas vraiment redoutable (0-1), les Olympiens ont balbutié leur football comme cela a déjà été trop le cas cette saison. Il est l’heure de ranger les violons et faire une véritable introspection : oui, cet OM n’est pas taillé pour jouer le titre et peut-être pas se faire un parcours de rêve en Coupe d’Europe, mais il peut et doit faire beaucoup mieux que ce néant.

L’OM n’a pas d’incroyables talents

Bruno Genesio est venu devant la presse avec le même discours, presque lassant : « J’ai vu un match plutôt cohérent de la part de mes joueurs, avec de la maîtrise, des situations, des occasions qu’on n’a pas concrétisées, et puis une faiblesse encore une fois sur coups de pieds arrêtés qui nous coûte très cher. Mais lorsque ça se reproduit, c’est qu’on a encore beaucoup de travail et nous, le staff, on ne trouve pas pour l’instant des solutions suffisantes pour inverser cette tendance. » Les matchs se suivent et se répètent pour les Phocéens : des prestations moyennes et un manque de talent offensif criant. Au milieu du désert, Keyliane Abdallah, 20 ans et loin d’être titulaire indiscutable la saison dernière en D3 espagnole, est peut-être le plus convaincant. C’est dire.…

Tous propos recueillis par LB au Vélodrome.

Par Léna Bernard, au Vélodrome pour SOFOOT.com

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