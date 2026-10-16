L'Atalanta et Brighton maîtrisent leur entrée en Ligue Europa Conférence

Les grands exploits de Coupe d’Europe, ce ne sera pas pour ce soir. Tel est le message envoyé par les favoris issus du Big Five, ayant un peu tous pour objectif de faire un 18 trous à la fin de la phase de poules. Comme l’Atalanta de Maurizio Sarri, bien supérieur contre Pafos, ayant pourtant gardé nombre de ses talents après sa pige en Ligue des champions. L’ancien portier monégasque Radoslaw Majecki ira chercher le ballon trois fois dans ses cages, la première au bout de 49 secondes après une superbe action d’école conclue par Eljif Elmas.

Fausse note de la soirée à Bergame, la nouvelle blessure de Giacomo Raspadori, trois minutes après avoir inscrit un penalty. Ce qui ne manquera pas de provoquer l’ire de Maurizio Sarri : « Trop de blessures ? Vous n’avez qu’à déposer une plainte auprès de la FIFA et de l’UEFA. Les joueurs sont soumis à un calendrier absurde. Je trouve étonnant que le syndicat des footballeurs n’ait pas dit un mot. » Le buteur italien n’est pas le seul a être sorti sur civière, ayant été rejoint par un David Luiz bientôt quarantenaire.…

MP pour SOFOOT.com