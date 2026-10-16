 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Yacine Bammou a discuté avec le FC Nantes pour un retour
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 12:27

Ajouter Boursorama à vos sources

Yacine Bammou a discuté avec le FC Nantes pour un retour

Yacine Bammou a discuté avec le FC Nantes pour un retour

De la Ligue 2 au Régional 2, il n’y a qu’un Yacine Bammou. L’attaquant de 35 ans a fait son retour dans son club formateur, l’AC Boulogne-Billancourt, avec une double casquette pour avancer dans son projet de reconversion.

Une fin de carrière dans le foot amateur, au milieu des odeurs de merguez et devant des mains courantes, après une pige marocaine la saison dernière. Pourtant, Bammou avait peut-être une ouverture pour revenir à Nantes, qu’il avait quitté en 2018 . « Ouais, il y a eu des discussions, admet-il dans un long entretien accordé à So Foot . Mais comme le club est dans une phase assez difficile, on a préféré ne pas donner suite. »…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank