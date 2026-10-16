Yacine Bammou a discuté avec le FC Nantes pour un retour

De la Ligue 2 au Régional 2, il n’y a qu’un Yacine Bammou. L’attaquant de 35 ans a fait son retour dans son club formateur, l’AC Boulogne-Billancourt, avec une double casquette pour avancer dans son projet de reconversion.

Une fin de carrière dans le foot amateur, au milieu des odeurs de merguez et devant des mains courantes, après une pige marocaine la saison dernière. Pourtant, Bammou avait peut-être une ouverture pour revenir à Nantes, qu’il avait quitté en 2018 . « Ouais, il y a eu des discussions, admet-il dans un long entretien accordé à So Foot . Mais comme le club est dans une phase assez difficile, on a préféré ne pas donner suite. »…

SF pour SOFOOT.com