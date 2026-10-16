Le coup dur de Reece James à Chelsea

Coup de blues pour Reece James . Alors qu’il avait retrouvé du rythme en ce début de saison sous les ordres de Xabi Alonso après des précédentes saisons gâchées par les pépins physiques, le capitaine de Chelsea a rechuté . Le club londonien a publié un communiqué ce vendredi et évoque une blessure au genou qui a nécessité une opération chirurgicale . Chelsea n’a pas donné davantage de détails sur la nature de la blessure du joueur et sur sa durée d’indisponibilité.

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MB pour SOFOOT.com