 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

2,2 millions d’euros débloqués par la FFF pour les clubs amateurs face à la hausse du carburant
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 12:10

Ajouter Boursorama à vos sources

2,2 millions d’euros débloqués par la FFF pour les clubs amateurs face à la hausse du carburant

2,2 millions d’euros débloqués par la FFF pour les clubs amateurs face à la hausse du carburant

Un petit ouf de soulagement. Le comité exécutif de la FFF s’est réuni ce jeudi et a décidé de débloquer une aide financière de 2,2 millions d’euros destinée à soutenir les quelque 12 000 clubs amateurs face à la hausse du carburant.

Dans un communiqué publié ce vendredi, Philippe Diallo a souhaité insister sur l’engagement de la FFF auprès de ses clubs amateurs : « La FFF a souhaité pouvoir venir au soutien de ses 12 000 clubs en abondant directement leurs comptes pour les aider à passer cette période de hausse du prix des carburants, qui leur pose des problèmes en termes de déplacements. (…) Je m’en réjouis, car nous sommes au cœur de l’action et de l’activité de la Fédération, qui est d’être au plus près de ses clubs et de venir à chaque fois qu’il est possible de le faire, à leur soutien. Cela démontre que, pour prendre des initiatives, y compris en cours de saison, il faut avoir une Fédération robuste économiquement , qui lui permette d’avoir les moyens de ses ambitions et la capacité d’intervenir sur des préoccupations quotidiennes des clubs amateurs. »

LT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le coup dur de Reece James à Chelsea
    Le coup dur de Reece James à Chelsea
    information fournie par So Foot 16.10.2026 12:34 

    Coup de blues pour Reece James . Alors qu’il avait retrouvé du rythme en ce début de saison sous les ordres de Xabi Alonso après des précédentes saisons gâchées par les pépins physiques, le capitaine de Chelsea a rechuté . Le club londonien a publié un communiqué ... Lire la suite

  • Yacine Bammou a discuté avec le FC Nantes pour un retour
    Yacine Bammou a discuté avec le FC Nantes pour un retour
    information fournie par So Foot 16.10.2026 12:27 

    De la Ligue 2 au Régional 2, il n’y a qu’un Yacine Bammou. L’attaquant de 35 ans a fait son retour dans son club formateur, l’AC Boulogne-Billancourt, avec une double casquette pour avancer dans son projet de reconversion. Une fin de carrière dans le foot amateur, ... Lire la suite

  • Ben Arfa de retour à Nice, c’était dans les tuyaux l’hiver dernier
    Ben Arfa de retour à Nice, c’était dans les tuyaux l’hiver dernier
    information fournie par So Foot 16.10.2026 11:59 

    Les Aiglons ne sont pas passés loin de retrouver leurs ailes de phénix. Dans un entretien accordé à Nice Matin , paru ce vendredi, Claude Puel a lâché une grosse révélation . En janvier, alors qu’il était encore aux commandes de l’OGC Nice, Puel et le club sudiste ... Lire la suite

  • Affaire Balogun : la Belgique arrive à faire fléchir la FIFA sur un point de règlement
    Affaire Balogun : la Belgique arrive à faire fléchir la FIFA sur un point de règlement
    information fournie par So Foot 16.10.2026 11:34 

    La Belgique met un coup de pied dans la fourmilière FIFA. Lésée par la permission accordée par la FIFA de laisser Folarin Balogun disputer le huitième de finale de la Coupe du monde malgré sa suspension initiale, la Belgique s’est faite entendre au congrès de la ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank