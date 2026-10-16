2,2 millions d’euros débloqués par la FFF pour les clubs amateurs face à la hausse du carburant

Un petit ouf de soulagement. Le comité exécutif de la FFF s’est réuni ce jeudi et a décidé de débloquer une aide financière de 2,2 millions d’euros destinée à soutenir les quelque 12 000 clubs amateurs face à la hausse du carburant.

Dans un communiqué publié ce vendredi, Philippe Diallo a souhaité insister sur l’engagement de la FFF auprès de ses clubs amateurs : « La FFF a souhaité pouvoir venir au soutien de ses 12 000 clubs en abondant directement leurs comptes pour les aider à passer cette période de hausse du prix des carburants, qui leur pose des problèmes en termes de déplacements. (…) Je m’en réjouis, car nous sommes au cœur de l’action et de l’activité de la Fédération, qui est d’être au plus près de ses clubs et de venir à chaque fois qu’il est possible de le faire, à leur soutien. Cela démontre que, pour prendre des initiatives, y compris en cours de saison, il faut avoir une Fédération robuste économiquement , qui lui permette d’avoir les moyens de ses ambitions et la capacité d’intervenir sur des préoccupations quotidiennes des clubs amateurs. » …

LT pour SOFOOT.com