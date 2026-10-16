Ben Arfa de retour à Nice, c’était dans les tuyaux l’hiver dernier

Les Aiglons ne sont pas passés loin de retrouver leurs ailes de phénix. Dans un entretien accordé à Nice Matin , paru ce vendredi, Claude Puel a lâché une grosse révélation . En janvier, alors qu’il était encore aux commandes de l’OGC Nice, Puel et le club sudiste auraient songé à rapatrier Hatem Ben Arfa à l’Allianz Riviera.

Mais dans l’esprit de l’ancien entraîneur de Saint-Étienne, il semble difficile de maintenir une forme alors que le footballeur de 39 ans n’a plus planté ses crampons dans les pelouses de Ligue 1 depuis avril 2022 (et une expérience décevante au LOSC) : « J’étais d’accord pour qu’on puisse voir où il en était physiquement après tant de temps loin des terrains, même s’il avait fait du padel » .…

AC pour SOFOOT.com