Affaire Balogun : la Belgique arrive à faire fléchir la FIFA sur un point de règlement

Affaire Balogun : la Belgique arrive à faire fléchir la FIFA sur un point de règlement

La Belgique met un coup de pied dans la fourmilière FIFA. Lésée par la permission accordée par la FIFA de laisser Folarin Balogun disputer le huitième de finale de la Coupe du monde malgré sa suspension initiale, la Belgique s’est faite entendre au congrès de la FIFA organisé à Zurich jeudi. L’attaquant de l’AS Monaco avait pu prendre part à la rencontre après l’ingérence de Donald Trump auprès de Gianni Infantino. Le président américain s’était appuyé sur l’article 27 qui prévoit que la commission de discipline de l’instance peut se permettre de suspendre l’exécution d’une sanction.

La Belgique gagne encore

Si les Belges l’avaient finalement emporté face aux États-Unis, la fédération dirigée par Pascale Van Damme avait gardé une tenace rancune vis-à-vis de la FIFA. La présidente de la RBFA avait préparé tout un arsenal de questions censé garantir des réponses à la dérive incarnée par l’entreprise de Donald Trump.…

MB pour SOFOOT.com