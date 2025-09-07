Yacine Adli va rejoindre l'Arabie saoudite
Perdu de vue.
Prêté à la Fiorentina par l’AC Milan la saison dernière, Yacine Adli devrait définitivement quitter le club lombard. Le milieu de terrain français est en effet en passe de rejoindre Al Shabab en Arabie saoudite , comme nous informe Foot Mercato. Adli dignerait un contrat de trois ans. À 25 ans, le joueur formé au Paris Saint-Germain et révélé aux Girondins de Bordeaux (104 matchs entre 2018 et 2022) s’offre donc un confort financier certain, après avoir pourtant réalisé une saison pleine à Milan (2023-2024, 39 matchs) et laissé penser qu’il avait gagné sa place dans la rotation rossonera .…
AB pour SOFOOT.com
