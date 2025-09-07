 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Yacine Adli va rejoindre l'Arabie saoudite
information fournie par So Foot 07/09/2025 à 15:16

Yacine Adli va rejoindre l'Arabie saoudite

Yacine Adli va rejoindre l'Arabie saoudite

Perdu de vue.

Prêté à la Fiorentina par l’AC Milan la saison dernière, Yacine Adli devrait définitivement quitter le club lombard. Le milieu de terrain français est en effet en passe de rejoindre Al Shabab en Arabie saoudite , comme nous informe Foot Mercato. Adli dignerait un contrat de trois ans. À 25 ans, le joueur formé au Paris Saint-Germain et révélé aux Girondins de Bordeaux (104 matchs entre 2018 et 2022) s’offre donc un confort financier certain, après avoir pourtant réalisé une saison pleine à Milan (2023-2024, 39 matchs) et laissé penser qu’il avait gagné sa place dans la rotation rossonera .…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Allemagne : l’heure de la stabilité
    Allemagne : l’heure de la stabilité
    information fournie par So Foot 07.09.2025 13:23 

    Défaite en Slovaquie, l’Allemagne doit absolument rectifier le tir ce tir contre l’Irlande du Nord. L’occasion, également, pour Julian Nagelsmann de créer une logique de groupe au sein d’une sélection qui n’en a plus depuis un bout de temps. « Nous avons eu plusieurs ... Lire la suite

  • Le PSG souhaite réformer la collaboration médicale entre clubs et sélection
    Le PSG souhaite réformer la collaboration médicale entre clubs et sélection
    information fournie par So Foot 07.09.2025 12:39 

    Elle commence à être longue cette histoire… Les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé avec l’équipe de France face à l’Ukraine vendredi dernier n’en finissent plus de faire parler, notamment à Paris. Ainsi, dans un communiqué de presse, le Paris Saint-Germain ... Lire la suite

  • Blessures de Dembélé et Doué : « le risque zéro n'existe pas » explique Deschamps
    Blessures de Dembélé et Doué : « le risque zéro n'existe pas » explique Deschamps
    information fournie par So Foot 07.09.2025 12:02 

    Une affaire d’État qui ne devrait pas en être une. Depuis vendredi soir et les sorties sur blessure de Désiré Doué et Ousmane Dembélé face à l’Ukraine, le Paris Saint-Germain s’est lancé dans une bisbille avec l’équipe de France . Le club parisien accuse ainsi ... Lire la suite

  • Aryna Sabalenka conserve son titre à l'US Open en battant Amanda Anisimova en finale
    Aryna Sabalenka conserve son titre à l'US Open en battant Amanda Anisimova en finale
    information fournie par France 24 07.09.2025 11:38 

    Aryna Sabalenka a remporté son deuxième titre à Flushing Meadows en s'imposant contre l'Américaine Amanda Anisimova (6-3, 7-6), samedi soir. Dimanche, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz s'affronteront en finale d'un Grand Chelem pour la troisième fois de la saison. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank