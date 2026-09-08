 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Y a-t-il une école José Mourinho ?
information fournie par So Foot 08/09/2026 à 01:42
Ajouter Boursorama à vos sources

Y a-t-il une école José Mourinho ?

Y a-t-il une école José Mourinho ?

Si l’on parle allégrement d’école Guardiola ou Bielsa, celle de José Mourinho se fait plus discrète. Pourtant, le Portugais a inspiré toute une génération de joueurs aujourd’hui entraîneurs.

Les pommettes sillonnées par quelques rides sèches et les joues bouffies par l’âge, José Mourinho est un beau symbole du temps qui passe. Revenu au Real Madrid en début d’été, le Portugais enchaîne une troisième décennie sur un banc de haut standing. Commencée avec de vieux briscards au fin fond du Portugal, sa carrière d’entraîneur entame désormais sa phase descendante avec de fringants ambassadeurs de la Gen Z, appelés Jude Bellingham, Arda Güler ou Yan Diomandé. Avec notamment Porto, Chelsea, l’Inter, le Real Madrid, mais aussi Manchester United, Tottenham, l’AS Roma ou dernièrement Fenerbahçe et Benfica, le Mou a dirigé un nombre incalculable de joueurs, dont une bonne partie est entrée dans la légende, forte d’épopées victorieuses aux côtés du Portugais. Parmi ces acteurs, ils sont ainsi nombreux à avoir prolongé le plaisir en entamant, à leur tour, un cursus d’entraîneur. C’est d’ailleurs le cas de Cristian Chivu à l’Inter, qui défie son mentor ce soir (21 heures) en ouverture de cette Ligue des champions 2026-2027 – compétition que l’ancien latéral a justement remportée en 2010 sous les ordres du Mou. Dans le sillage du Roumain, la question est donc la suivante : que reste-t-il de l’héritage Mourinho ?

Propos de Nicolas Vilas recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Au bout du suspense, la Real Sociedad assassine Elche
    Au bout du suspense, la Real Sociedad assassine Elche
    information fournie par So Foot 08.09.2026 00:26 

    Ça paraît difficile à croire vu son avant-dernière place, mais Elche est l’une des équipes au jeu le plus ambitieux de toute la Liga. Dans un pays où le 4-4-2 est roi en dehors de Madrid et Barcelone, le technicien argentin Martin Anselmi essaye d’inculquer à ses ... Lire la suite

  • Aubagne signe une icône du championnat de France
    Aubagne signe une icône du championnat de France
    information fournie par So Foot 08.09.2026 00:22 

    La Ligue des Talents, encore et toujours. Le temps passe, et l’on se rend compte que la légende Ali Ahamada a 35 ans. Gardien icônique à sa manière, le natif de Martigues nous aura tout fait depuis son départ de Toulouse : Norvège, Turquie, Andorre, Tanzanie, et ... Lire la suite

  • Portée par Frattesi, la Lazio continue de marcher sur l’eau
    Portée par Frattesi, la Lazio continue de marcher sur l’eau
    information fournie par So Foot 07.09.2026 23:22 

    Udinese 1-2 Lazio Buts : Karlström (49 e ) pour les Friulani // Frattesi (75 e ) et Gudmundsson (75 e ) pour les Romains. Après leur humiliation à domicile contre Mantova en Coupe d’Italie et le boycott des tifosi complétant la fronde face à Claudio Lotito, on ... Lire la suite

  • Dans la douleur, Nantes obtient sa première victoire de la saison
    Dans la douleur, Nantes obtient sa première victoire de la saison
    information fournie par So Foot 07.09.2026 22:45 

    Nantes 1-0 Nancy But : Nahounou (46 e , CSC) pour les Canaris. Plus d’infos à venir… … MP pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank