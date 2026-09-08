Y a-t-il une école José Mourinho ?

Si l’on parle allégrement d’école Guardiola ou Bielsa, celle de José Mourinho se fait plus discrète. Pourtant, le Portugais a inspiré toute une génération de joueurs aujourd’hui entraîneurs.

Les pommettes sillonnées par quelques rides sèches et les joues bouffies par l’âge, José Mourinho est un beau symbole du temps qui passe. Revenu au Real Madrid en début d’été, le Portugais enchaîne une troisième décennie sur un banc de haut standing. Commencée avec de vieux briscards au fin fond du Portugal, sa carrière d’entraîneur entame désormais sa phase descendante avec de fringants ambassadeurs de la Gen Z, appelés Jude Bellingham, Arda Güler ou Yan Diomandé. Avec notamment Porto, Chelsea, l’Inter, le Real Madrid, mais aussi Manchester United, Tottenham, l’AS Roma ou dernièrement Fenerbahçe et Benfica, le Mou a dirigé un nombre incalculable de joueurs, dont une bonne partie est entrée dans la légende, forte d’épopées victorieuses aux côtés du Portugais. Parmi ces acteurs, ils sont ainsi nombreux à avoir prolongé le plaisir en entamant, à leur tour, un cursus d’entraîneur. C’est d’ailleurs le cas de Cristian Chivu à l’Inter, qui défie son mentor ce soir (21 heures) en ouverture de cette Ligue des champions 2026-2027 – compétition que l’ancien latéral a justement remportée en 2010 sous les ordres du Mou. Dans le sillage du Roumain, la question est donc la suivante : que reste-t-il de l’héritage Mourinho ?

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Propos de Nicolas Vilas recueillis par AB.

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com