La liste des buteurs qui inspirent Estéban Lepaul est longue

C’était évident. Lorsqu’on demande au néo-international tricolore quel attaquant l’a fait vibrer, comme tout jeune né dans les années 2000, Esteban Lepaul répond de manière logique : « De ma génération, Kylian Mbappé et Olivier Giroud . Olivier, plus dans un style de buteur et au vu de son histoire, assez semblable à la mienne au final. » Si Gigi n’est plus là pour lui donner de précieux conseils pour planter des coups du scorpion, Mbappé, lui, pourra lui apprendre à caler un triplé en finale de Coupe du Monde.

Des exemples qui marchent sur l’eau cette saison

Pour continuer lors de sa première conférence de presse dans la peau d’un Bleu, le buteur de Rennes a également dépeint ses joueurs frissons du moment ce mardi matin : « J’aime bien Ferran Torres du PSG, Harry Kane, Lautaro Martinez… Ferran Torres a un rôle de joueur qui peut ne pas marquer, mais qui sait faire énormément de choses dans un match. Kane lui, sait tout faire et Lautaro a cette grinta argentine. » …

AC pour SOFOOT.com