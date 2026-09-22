Andros Townsend revient sur l'incident du rouleau compresseur

Au bout du rouleau. Ex-international anglais maintenant expatrié en Thaïlande, Andros Townsend a connu une sacré mésaventure samedi dernier . Alors à l’échauffement, il s’est fait écraser par un rouleau compresseur. Heureusement pour lui, pas de blessures, il a même joué une partie du match avec le Kanchanaburi Power, mais il s’en sort avec une grosse frayeur et une sacrée anecdote à raconter. Invité du programme de Piers Morgan Football Uncensored , il avoue encore être choqué par ce qu’il s’est passé : « Chaque fois que je vois ça, ça me fait frémir, j’ai du mal à y croire » .

Embed t.co…

LP pour SOFOOT.com