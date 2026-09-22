Ferran Torres parle d'Iniesta, de tortilla et de son ancien beau-père

Héros de la nation. Deux mois après avoir marqué le but de sa vie, offrant au passage la deuxième étoile à l’Espagne, Ferran Torres était invité du programme El Hormiguero , où il a pu revenir sur ce but qui a changé sa vie : « Je pense que ce ballon était fait pour moi et quand j’ai marqué, ça a été un moment d’euphorie incroyable. Ce n’était pas mon but à moi, mais celui de 47 millions de personnes. J’ai ressenti la force de tout le monde, de tous les Espagnols. Ils m’ont aidé à marquer ce but » .

Comme Iniesta seize ans auparavant, lui aussi a ressenti les mêmes émotions : « Il a expliqué qu’au moment où il s’apprêtait à tirer, il avait eu l’impression que tout disparaissait, qu’il n’y avait plus que lui et le ballon. Eh bien, […] j’ai eu la même sensation. Quand je m’apprête à tirer, j’entends comme un silence pendant une seconde, puis, à partir de cette seconde, je me vois courir vers le poteau de corner parce que j’ai marqué. […] Je ne me souviens pas… Je ne me souvenais pas du moment où j’ai tiré et où j’ai vu le ballon entrer dans les filets » .…

LP pour SOFOOT.com