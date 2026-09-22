Kylian Mbappé « drague » le continent africain dans la course au Ballon d’or

Vous lui parlez pas de frontières. Kylian Mbappé poursuit sa campagne pour le Ballon d’or au-delà du Vieux Continent . Après avoir multiplié les entretiens pour expliquer à qui veut encore l’entendre (et ils ne sont plus très nombreux) qu’il mérite la récompense individuelle suprême, Mbappé s’est adressé au public africain dans un entretien accordé à RFI lundi.

Né d’un père aux origines camerounaises et d’une mère issue de l’immigration algérienne, l’attaquant du Real Madrid a revendiqué ses différentes origines . « À chaque fois que je vais en Afrique, je suis toujours extrêmement bien reçu. Je n’ai jamais coupé le lien. Je ressens l’amour des gens, et c’est vraiment gratifiant de sentir le soutien de tout un continent » , a confié Mbappé.…

MB pour SOFOOT.com