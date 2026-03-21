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Y a-t-il eu des commissions d’agents douteuses lorsque Gérard Lopez était au LOSC ?
information fournie par So Foot 21/03/2026 à 14:57

Y a-t-il eu des commissions d’agents douteuses lorsque Gérard Lopez était au LOSC ?

Y a-t-il eu des commissions d’agents douteuses lorsque Gérard Lopez était au LOSC ?

Tiens, encore une histoire louche avec Gérard Lopez ! Dans son enquête du week-end, L’Équipe s’est intéressé à une enquête pénale portant sur « des soupçons d’abus de biens sociaux ayant pour but de bloquer des commissions d’agents » à laquelle est lié le LOSC. Au total, plus de 10 millions d’euros seraient encore retenus par Lille suite aux transferts de joueurs tels que Victor Osimhen, Gabriel, Jonathan David ou encore Thiago Mendes.

Selon les informations de L’Équipe , ce total représente un cumul de commissions d’agents que le Lille se refuse à reverser aux intermédiaires , pour des transferts ayant eu lieu en 2019 et 2020.…

JF pour SOFOOT.com

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