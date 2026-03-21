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Troyes engrange contre Dunkerque, Reims retrouve le top 5 à Guingamp
information fournie par So Foot•21/03/2026 à 16:20
Troyes engrange contre Dunkerque, Reims retrouve le top 5 à Guingamp
Troyes 5-1 Dunkerque
Buts : Adeline (1
e
), Bentayeb (45
e
, SP, et 75
e
), Ripart (87
e
) et El Idrissy (90
e
+4) pour l’Estac // Bokele (21
e
) pour les Nordistes
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