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Troyes engrange contre Dunkerque, Reims retrouve le top 5 à Guingamp
information fournie par So Foot 21/03/2026 à 16:20

Troyes engrange contre Dunkerque, Reims retrouve le top 5 à Guingamp

Troyes engrange contre Dunkerque, Reims retrouve le top 5 à Guingamp

Troyes 5-1 Dunkerque

Buts : Adeline (1 e ), Bentayeb (45 e , SP, et 75 e ), Ripart (87 e ) et El Idrissy (90 e +4) pour l’Estac // Bokele (21 e ) pour les Nordistes

Expulsion : Zossou (24 e ) pour les visiteurs

JF pour SOFOOT.com

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