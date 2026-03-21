Troyes engrange contre Dunkerque, Reims retrouve le top 5 à Guingamp

Troyes 5-1 Dunkerque

Buts : Adeline (1 e ), Bentayeb (45 e , SP, et 75 e ), Ripart (87 e ) et El Idrissy (90 e +4) pour l’Estac // Bokele (21 e ) pour les Nordistes

Expulsion : Zossou (24 e ) pour les visiteurs …

JF pour SOFOOT.com