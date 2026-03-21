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Grossse inquiétude autour du genou d’Hugo Ekitike
information fournie par So Foot 21/03/2026 à 15:09

Grossse inquiétude autour du genou d’Hugo Ekitike

Grossse inquiétude autour du genou d’Hugo Ekitike

Le genou d’Hugo Ekitike pourrait-il le priver du mondial ? C’est la question que se posent désormais les supporters de Liverpool et de l’équipe de France . Sorti dès la huitième minute de jeu du match face à Brighton , le buteur des Bleus, en grande forme cette saison, a quitté le terrain en larmes, laissant craindre le pire quant à la suite de sa saison .

EKITIKÉ SORT APRÈS MOINS DE 8 MINUTES 😔 Touché en haut de la cuisse après un contact très tôt dans le match l'attaquant des Reds est sorti sur blessure, sa convocation avec l'équipe de France semble bien compromise 🇫🇷 | #PremierLeague pic.twitter.com/S7Dq5WXIYv…

JF pour SOFOOT.com

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