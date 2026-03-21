Battu à Brighton, Liverpool perd gros et Hugo Ekitike

Brighton 2-1 Liverpool

Buts : Welbeck (14 e et 56 e ) pour les Seagulls // Kerkez (30 e ) pour les Reds

Un après-midi qui fera peut-être date dans la saison de Liverpool. Trois jours après une propante qualification en quarts de finale de Ligue des champions, les hommes d’Arne Slot se sont inclinés à l’AMEX Stadium sur la pelouse de Brighton (2-1) . Mis à genoux par un doublé du vétéran Danny Welbeck, les Reds ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux et faire fructifier leurs quelques temps forts, quand Bart Vertbruggen a su faire le travail quand il le fallait. Il a même fallu une énorme boulette de Lewis Dunk pour égaliser à la demi-heure de jeu par l’intermédiaire de Milos Kerkez, auteur du geste juste.…

JF pour SOFOOT.com