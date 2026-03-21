La venue de Mbappé en Bleus fait un heureux à Madrid

Du repos ? Pour quoi faire ? Après plusieurs semaines d’absence avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a fait son retour cette semaine , entré en jeu sur la pelouse de Manchester City. L’attaquant star des Merengue , qui pourrait débuter ce dimanche lors du derby de Madrid, voyagera aux Etats-Unis avec l’équipe de France pendant la trêve. Un appel de la part de Didier Deschamps qui ne fait pas peur à Álvaro Arbeloa. « Je ne vois aucun inconvénient à ce qu’il parte avec la sélection. Cela me paraît formidable. C’est un joueur à la disposition de l’entraîneur et qui a déjà joué avec nous » , a assuré le technicien espagnol à la veille du choc.

Qualifiés en quart de finale de Ligue des champions, les Madrilènes vivront une fin de saison folle après la trêve , avec l’espoir de combler leurs quatre points de retard sur le Barça et s’éviter une deuxième saison blanche consécutive. « Ce sont de bonnes nouvelles, car avoir beaucoup d’internationaux signifie que vous avez des joueurs de très haut niveau et de grande qualité. S’ils sont appelés, c’est parce qu’ils sont très bons, et c’est une bonne nouvelle pour le Real Madrid , poursuit Arbeloa à propos de Mbappé. Confiance maximale, garanties maximales et enthousiasme maximal d’avoir de retour un joueur aussi décisif que lui. » …

TB pour SOFOOT.com