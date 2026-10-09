Xavi Simons intègre une prestigieuse université
Retour à l’école. Actuellement blessé à cause d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, survenue en avril dernier, Xavi Simons ne veut pas passer son temps à ne rien faire . Jeux vidéo et séries Netflix, ça va deux minutes. C’est pour cela qu’il a décidé d’intégrer l’université. Et pas n’importe laquelle : la Harvard Business School . Le joueur de Tottenham ne va bien sûr pas déménager dans le Massachusetts pour suivre les cours, puisqu’il s’agit d’un cursus en ligne.
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