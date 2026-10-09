Avant leur match contre Israël, les Suissesses rendent hommage au peuple palestinien

Pour la paix. En amont de sa double confrontation contre Israël dans un barrage pour la qualification au Mondial 2027, l’ASF (Association suisse de football) a tenu à rendre hommage aux victimes palestiniennes .

La souffrance des civils en tête

Contrairement à leurs homologues irlandais il y a quelques jours, dont certains avaient décidé de ne pas prendre part à la rencontre contre l’équipe nationale masculine d’Israël, aucun boycott n’est attendu du côté des Helvètes . En début de semaine, la fédération avait tenu une réunion avec les cadres de l’équipe : Ana-Maria Crnogorčević, Noelle Maritz, Géraldine Reuteler et la capitaine Lia Wälti. Cette dernière, en commun avec l’ASF, a tenu à « adresser un message commun en faveur de l’humanité » dans un communiqué.…

LT pour SOFOOT.com