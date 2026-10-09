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José Mourinho à la rescousse de Kylian Mbappé
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 11:54

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José Mourinho à la rescousse de Kylian Mbappé

José Mourinho à la rescousse de Kylian Mbappé

Tonton sauveur. Vivement critiqué par les médias espagnols pour sa sortie en boite de nuit ou sa balade à vélo après son départ du rassemblement des Bleus suite à sa blessure au genou, Kylian Mbappé sera de retour face à Villarreal samedi soir au Santiago Bernabéu .

José Mourinho était présent en conférence de presse ce vendredi pour répondre aux très nombreuses sollicitations des journalistes ibériques sur le cas de son numéro 10 : « Des sifflets contre Mbappé au Bernabéu ? C’est l’un de vos objectifs. Il ne faut pas être Einstein pour comprendre que c’est l’un de vos objectifs. Moi je ne commente pas. Mon souhait est que le Bernabéu saura être juste et ça veut dire être intelligent » a lancé l’entraîneur du Real Madrid.…

MB pour SOFOOT.com

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