 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pourquoi Xavi Espart est le joueur clé du Barça cette saison
information fournie par So Foot 09/10/2026 à 11:13

Ajouter Boursorama à vos sources

Pourquoi Xavi Espart est le joueur clé du Barça cette saison

Pourquoi Xavi Espart est le joueur clé du Barça cette saison

Dans un vestiaire catalan déjà bien fourni, entre Raphinha étincelant, Yamal en quête d’un premier Ballon d’or et un milieu Rodri-Pedri qui séduirait n’importe quel club européen, il a fallu un nom qu’on n’attendait pas pour permettre à Hansi Flick d’améliorer encore sa phase offensive. Ce nom : Xavi Espart.

Il a 19 ans, mesure 1,75 mètre, sort de la Masia et vient de prolonger au FC Barcelone jusqu’en 2030. Mais ce qui frappe chez Xavi Espart, c’est surtout sa lecture du jeu. Milieu défensif de formation, il a été replacé latéral dans les équipes jeunes. Sa première chez les pros ? Contre Newcastle en Ligue des champions au printemps dernier. Cette saison, le voilà propulsé titulaire dès le début du championnat, et cette fois sur le côté gauche. Espart n’était pas vraiment destiné à jouer devant, mais Hansi Flick avait un plan en tête : faire de lui un cinquième attaquant en phase de possession. Pour le moment, les chiffres suivent : un but et deux passes décisives en cinq matchs de Liga.

Le demi-espace, la maison de Xavi Espart

Sur la feuille de match, un 4-3-3 classique. Sur le terrain, Flick métamorphose son équipe en 3-2-5, voire en 2-3-5 avec le ballon. À droite, Koundé ou Eric Garcia peuvent grimper pour aider Lamine Yamal. Mais c’est à gauche que ça se joue. Avec Gordon et Adeyemi, Flick a de quoi écarter le jeu. Il leur demande de coller la ligne de touche. Le demi-espace s’ouvre alors pour Espart : il s’y glisse, sert d’appui ou lance ses partenaires. Grâce à ce placement dans le demi-espace, le jeune latéral offre une solution de passe de plus à ses coéquipiers, et un casse-tête de plus à la défense adverse.…

Par Oscar Jan pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un des potentiels concurrents d'Infantino se dégonfle
    Un des potentiels concurrents d'Infantino se dégonfle
    information fournie par So Foot 09.10.2026 12:26 

    L’impression que le monde entier veut continuer à voir ce diable d’helvète dicter le foot international. Et pourtant, son statut n’a jamais été autant remis en question et sa place sur son trône aussi éjectable. Le 18 mars 2027 se tiendront les élections présidentielles ... Lire la suite

  • Un ex-international Argentin devenu vendeur de fausses licences de coach
    Un ex-international Argentin devenu vendeur de fausses licences de coach
    information fournie par So Foot 09.10.2026 12:12 

    Sacrée reconversion. Dans une enquête d’UOL Esporte publié ce mercredi, le média brésilien dévoile un scandale de vente de fausses licences d’entraîneurs de l’école des entraîneurs d’Argentine (ATFA) à des stars sud-américaines retraitées, le tout initié par un ... Lire la suite

  • José Mourinho à la rescousse de Kylian Mbappé
    José Mourinho à la rescousse de Kylian Mbappé
    information fournie par So Foot 09.10.2026 11:54 

    Tonton sauveur. Vivement critiqué par les médias espagnols pour sa sortie en boite de nuit ou sa balade à vélo après son départ du rassemblement des Bleus suite à sa blessure au genou, Kylian Mbappé sera de retour face à Villarreal samedi soir au Santiago Bernabéu ... Lire la suite

  • Avant leur match contre Israël, les Suissesses rendent hommage au peuple palestinien
    Avant leur match contre Israël, les Suissesses rendent hommage au peuple palestinien
    information fournie par So Foot 09.10.2026 11:24 

    Pour la paix. En amont de sa double confrontation contre Israël dans un barrage pour la qualification au Mondial 2027, l’ASF (Association suisse de football) a tenu à rendre hommage aux victimes palestiniennes . La souffrance des civils en tête Contrairement à ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank