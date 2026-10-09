Pourquoi Xavi Espart est le joueur clé du Barça cette saison

Dans un vestiaire catalan déjà bien fourni, entre Raphinha étincelant, Yamal en quête d’un premier Ballon d’or et un milieu Rodri-Pedri qui séduirait n’importe quel club européen, il a fallu un nom qu’on n’attendait pas pour permettre à Hansi Flick d’améliorer encore sa phase offensive. Ce nom : Xavi Espart.

Il a 19 ans, mesure 1,75 mètre, sort de la Masia et vient de prolonger au FC Barcelone jusqu’en 2030. Mais ce qui frappe chez Xavi Espart, c’est surtout sa lecture du jeu. Milieu défensif de formation, il a été replacé latéral dans les équipes jeunes. Sa première chez les pros ? Contre Newcastle en Ligue des champions au printemps dernier. Cette saison, le voilà propulsé titulaire dès le début du championnat, et cette fois sur le côté gauche. Espart n’était pas vraiment destiné à jouer devant, mais Hansi Flick avait un plan en tête : faire de lui un cinquième attaquant en phase de possession. Pour le moment, les chiffres suivent : un but et deux passes décisives en cinq matchs de Liga.

Le demi-espace, la maison de Xavi Espart

Sur la feuille de match, un 4-3-3 classique. Sur le terrain, Flick métamorphose son équipe en 3-2-5, voire en 2-3-5 avec le ballon. À droite, Koundé ou Eric Garcia peuvent grimper pour aider Lamine Yamal. Mais c’est à gauche que ça se joue. Avec Gordon et Adeyemi, Flick a de quoi écarter le jeu. Il leur demande de coller la ligne de touche. Le demi-espace s’ouvre alors pour Espart : il s’y glisse, sert d’appui ou lance ses partenaires. Grâce à ce placement dans le demi-espace, le jeune latéral offre une solution de passe de plus à ses coéquipiers, et un casse-tête de plus à la défense adverse.…

Par Oscar Jan pour SOFOOT.com