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Xavi-Pays-Bas : une histoire à dormir debout ?
information fournie par So Foot 13/08/2026 à 19:43
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Xavi-Pays-Bas : une histoire à dormir debout ?

Xavi-Pays-Bas : une histoire à dormir debout ?

Le choix des Pays-Bas de nommer Xavi Hernández comme sélectionneur jusqu'en 2030, alors que le nom de Roberto Martínez revenait avec insistance depuis plusieurs jours, a pris tout le monde de court. Un pari pour le moins surprenant au regard du CV de l'ancien international espagnol, qui devra redonner des couleurs aux Oranje et franchir lui-même un palier dans sa carrière d'entraîneur.

Après les nominations de Jürgen Klopp sur le banc de l’Allemagne et de Zinédine Zidane à la tête des Bleus, le nouveau sélectionneur des Pays-Bas, qui succède à Ronald Koeman, peut sembler bien moins réjouissant. Les Oranje ont jeté leur dévolu sur Xavi. L’ancien coach de Barcelone devient le premier étranger à diriger la sélection néerlandaise depuis 1978 et devra relever un sacré défi. Sa crédibilité est en jeu.

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Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

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