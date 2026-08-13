La valse de départ continue à l'OM

Et un fuyard de plus ! Après Gerónimo Rulli, Facundo Medina ou encore Mason Greenwood, un nouveau joueur pourrait quitter le Vieux port dans les prochains jours. Arrivé il y a seulement un an à l’Olympique de Marseille en provenance de West Ham, Nayef Aguerd devrait larguer les amarres direction la baie espagnole de Saint-Sébastien après une saison en demi-teinte lors de laquelle il n’a disputé que 16 matchs en raison d’une vilaine pubalgie contractée en mars.

Un prêt payant de 2 millions d’euros

D’après les informations de L’Équipe , l’international marocain rejoindrait la Real Sociedad sous la forme d’un prêt payant de deux millions d’euros, assorti d’une option d’achat non-obligatoire de 17 patates . Nayef Aguerd retrouverait ainsi le club avec lequel il a évolué en 2024-2025.…

MBC pour SOFOOT.com