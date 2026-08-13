Monaco se déplacera en Pologne pour une place en C4

« Tout pour la monnaie, monnaie, monnaie, monnaie, cash. On veut finir moné’-moné-moné’-monégasque.» Auteur de ces paroles, le rappeur PLK n’imaginait certainement pas que Monaco affronterait un club de son pays d’origine en barrage de la Ligue Europa Conférence. Les hommes de Filipe Luis croiseront pourtant le fer avec le Gornik Zabrze, club polonais finaliste de la Coupe des Coupe en 1970.

Un barrage face aux Grenouilles

Éliminés ce jeudi soir en troisième tour préliminaire de Ligue Europa par Ferencváros , les Grenouilles ont été repêchées en barrage de Ligue Europa Conférence et affronteront l’ASM pour une place en phase de groupes de la C4 . Le match aller se disputera en Pologne le 20 août prochain avant que les Monégasques accueillent leur adversaire à Louis II le 27 août. …

MBC pour SOFOOT.com