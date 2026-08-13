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Le Benfica en roue libre pendant que les Rangers pédalent dans la semoule
information fournie par So Foot 13/08/2026 à 22:48
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Le Benfica en roue libre pendant que les Rangers pédalent dans la semoule

Le Benfica en roue libre pendant que les Rangers pédalent dans la semoule

Des quatre coins de l’Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête de la Ligue Europa. Après l’Omonia Nicosie de Loïs Diony, d’autres clubs engagés dans le troisième tour préliminaire de Ligue Europa se sont qualifiés en barrage ce jeudi soir. Vainqueur du PAOK Salonique 3-2, notamment grâce à la réalisation de l’ancien de l’AS Saint-Étienne Léo Pétrot, Anderlecht a empoché son ticket pour le prochain tour.

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