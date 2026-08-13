Willy Sagnol invité à l'université d'été d'un candidat à la présidentielle
Willy Sagnol reste à droite. Le parti politique de David Lisnard « Nouvelle Énergie » organise une université d’été surnommé « La Gagne » à Cannes le 29 août. L’ex vice-président des Républicains et candidat à l’élection présidentielle 2027 y a invité Willy Sagnol , ancien international français et sélectionneur de la Géorgie. Le rôle de Sagnol pour « le rendez-vous de ceux qui veulent comprendre, agir et faire gagner nos idées » n’a pas été communiqué par le parti du premier édile de Cannes.
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MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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