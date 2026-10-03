Xavi n'est pas fan des longues trêves

L’opinion tranchée de Xavi ! Dans son nouveau costume de sélectionneur des Pays-Bas, Xavi s’est exprimé sur la durée de la trêve internationale en cours. Instauré cet automne, ce nouveau format de trois semaines où les nations disputent quatre matchs ne plaît pas au technicien espagnol. « Quatre matchs, c’est trop. On peut peut-être en jouer trois, mais pour les clubs comme pour les sélections, deux matchs internationaux suffisent.»

« Je préférerais jouer deux matchs internationaux »

À la veille de son dernier match de cette trêve contre la Serbie dimanche, Xavi a estimé en conférence de presse « qu’avoir un calendrier aussi chargé trois mois après une Coupe du monde, c’est courir à la catastrophe. » Il poursuit son argumentaire dans des propos rapportés par Touchline : « Ce calendrier n’est pas bon. Il n’est bon ni pour les équipes nationales ni pour les clubs, qui libèrent leurs joueurs et les récupèrent parfois blessés. C’est très étrange de programmer une trêve internationale comme tel à ce stade de la saison. Je préférerais jouer deux matchs internationaux. Ce serait mieux pour tout le monde.» …

MBC pour SOFOOT.com