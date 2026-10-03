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La France se qualifie dans un match fou
information fournie par So Foot 03/10/2026 à 20:52

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La France se qualifie dans un match fou

La France se qualifie dans un match fou

France U21 3-2 Luxembourg U21

Buts : Ngoura (10e et 25e) et Tel (76e) pour les Bleuets // Englaro (53e et 68e) pour les Lionceaux rouges

Expulsion : Gadou (50 e )

MBC pour SOFOOT.com

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