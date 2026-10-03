L'Angleterre inflige une défaite historique à la Croatie
Croatie 0-7 Angleterre
Buts : Kane (8 e et 53 e ), Bellingham (21 e ), Gordon (39 e ), Saka (45 e et 68 e ) et Rogers (87 e ) pour les Three Lions.
La balade des Anglais heureux. En déplacement en Croatie à Rijeka, les Three Lions n’y sont pas allés dans la dentelle. L’Angleterre s’est imposé 7-0, oui, oui 7-0. En guise de souvenir de cette victoire écrasante, les joueurs de Thomas Tuchel peuvent envoyer une carte postale de cette ville croate ensoleillée à leur famille, certainement déjà sous le brouillard en Angleterre. La Croatie, elle, enregistre la plus large défaite de son histoire. Souvenirs contrastés.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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