L'Angleterre inflige une défaite historique à la Croatie

Croatie 0-7 Angleterre

Buts : Kane (8 e et 53 e ), Bellingham (21 e ), Gordon (39 e ), Saka (45 e et 68 e ) et Rogers (87 e ) pour les Three Lions.

La balade des Anglais heureux. En déplacement en Croatie à Rijeka, les Three Lions n’y sont pas allés dans la dentelle. L’Angleterre s’est imposé 7-0, oui, oui 7-0. En guise de souvenir de cette victoire écrasante, les joueurs de Thomas Tuchel peuvent envoyer une carte postale de cette ville croate ensoleillée à leur famille, certainement déjà sous le brouillard en Angleterre. La Croatie, elle, enregistre la plus large défaite de son histoire. Souvenirs contrastés.…

MBC pour SOFOOT.com