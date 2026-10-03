Un nouvel incident avant Israël-Irlande

Dimanche en Serbie, Israël et l’Irlande se retrouvent pour un nouveau duel. Le résultat du match aller, 3-0 pour The Boys in Green , avait été éclipsé par les tensions autour du conflit israélo-palestinien. Soutiens historique de la cause palestinienne, les Irlandais avaient baissé la tête pendant l’hymne israélien, porté un brassard noir en « hommage aux victimes du conflit » et n’ont pas non plus serré la main de leurs adversaires.

En réaction, le capitaine d’Israël Manor Solomon avait annoncé promettre une « revanche » pour le match « retour ». « Le prochain match contre eux, ça va être complètement différent » , ajoutait celui qui défend ardemment la politique expansionniste et belliciste israélienne.…

MBC pour SOFOOT.com