Bruno Fernandes s'exprime sur le cas Cristiano Ronaldo

Le sujet sensible. Le Portugal continue de se déchirer sur le cas Cristiano Ronaldo. D’un côté, ceux qui saluent la décision du sélectionneur Jorge Jesus de ne pas avoir fait entrer CR7 contre la Norvège. De l’autre, ceux qui défendent corps et âme Ronaldo, et ce, malgré son départ précipité de la sélection.

« Il n’y a qu’une seule équipe nationale »

Ce samedi, Bruno Fernandez s’est exprimé sur cette question épineuse : « Il faut arrêter de créer des divisions, indique l’autre leader du groupe en conférence de presse. Il n’y a qu’une seule équipe nationale. Ce que je demande, c’est que le pays ne se divise pas, que les gens ne prennent pas parti et que chacun respecte et accepte tous les points de vue.» …

MBC pour SOFOOT.com