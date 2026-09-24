Hervé Renard soigne son retour en Côte d'Ivoire

Le choc était de taille, d’entrée. Pour son retour en Côte d’Ivoire, onze ans après lui avoir ramené la première CAN de son histoire, Hervé Renard devait affronter une solide équipe du Ghana. Un retour soigné pour l’entraîneur français, puisque ses protégés ont fait le boulot à domicile contre les coéquipiers d’Ernest Nuamah (2-0) lors de la première journée de qualifications pour la CAN 2027.

Deux réalisations signées Malick Yalcouye sur une frappe puissante puis du capitaine Franck Kessié sur penalty, pour prendre la tête du groupe C en attendant le duel entre la Gambie et la Somalie. Un nouveau départ pour Renard, qui sortait d’une expérience complètement foirée sur le banc de la Tunisie, où il avait débarqué cet été en catastrophe en pleine Coupe du monde.…

TJ pour SOFOOT.com