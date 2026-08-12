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Le Real Madrid bat difficilement La Corogne en amical
information fournie par So Foot 12/08/2026 à 23:56
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Le Real Madrid bat difficilement La Corogne en amical

Le Real Madrid bat difficilement La Corogne en amical

Pas encore totalement au point.

Pour son quatrième match de préparation à la tête du Real, José Mourinho a opté pour un onze très offensif mercredi soir sur la pelouse de La Corogne. Endrick, Vinícius, Brahim Díaz, Arda Güler et Bernardo Silva étaient tous alignés d’entrée, mais ce n’est pas pour autant qu’on a vu beaucoup de spectacle proposé de la part des Madrilènes. Au contraire, même, puisque la Maison Blanche s’est imposée par la plus petite des marges, sur une réalisation de Díaz en fin de première période . Lancé dans la profondeur par une relance longue à la main d’Andriy Lunin, le Marocain a traversé tout le terrain balle au pied avant de finir en finesse (0-1, 45 e +1). C’est à peu près tout ce qu’il faudra retenir côté Real, alors que Kylian Mbappé n’était pas encore de retour, et que le Special One a profité de la partie pour faire tourner son effectif en deuxième mi-temps.…

AL pour SOFOOT.com

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