Le Malawi bat l'Algérie et se hisse en finale de la CAN

Le Malawi, c’est un grand oui.

La folie continue à la CAN féminine : pour sa première participation, le Malawi, tout bonnement sensationnel, s’est qualifié pour la finale de la compétition en venant à bout d’une Algérie pourtant plus expérimentée (1-3). Le conte de fées se poursuit notamment grâce aux sœurs Chawinga, qui portent leur nation sur leurs épaules, avec trois buts à elles deux sur la rencontre . Tabitha, l’aînée, s’est chargée d’inscrire un doublé, alors que Temwa, la cadette, a claqué le but du break en fin de première période. L’Algérie, réduite à dix rapidement, a réduit l’écart en deuxième mi-temps, sans jamais parvenir à revenir derrière.…

AL pour SOFOOT.com