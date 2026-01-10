Sochaux-Lens annulé à cause de la neige

Comme rapporté par L’Équipe et La Voix du Nord , la rencontre des 16 es de finale de Coupe de France entre le Sochaux-Montbéliard et le RC Lens – prévue ce samedi à 21 heures – a été reportée à une date ultérieure. Les deux médias expliquent que les fortes chutes de neige dans le Doubs rendent l’accès au stade compliqué – la pelouse, bâchée et chauffée, était restée praticable –, et qu’à la suite d’une réunion entre le FCSM, la Fédération et les autorités, la précaution a été privilégiée – le club de National ayant refusé la tenue de ce match à huis clos. La rencontre pourrait se disputer dimanche à 15 heures.

JB pour SOFOOT.com