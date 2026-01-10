Exploit en FA Cup : une équipe de D6 élimine Crystal Palace, tenant du titre

Macclesfield 2-1 Crystal Palace

Buts : Dawson (43 e ) et Buckley-Ricketts (60 e ) pour les Silkmen // Pino (90 e ) pour les Eagles

Il y a des moyens plus nobles que d’autres de perdre sa couronne. Ce samedi, Crystal Palace , vainqueur de la FA Cup en mai dernier, a été éliminé dès le troisième tour de la compétition face à Macclesfield , équipe la plus basse encore en lice en Coupe puisqu’elle évolue en… sixième division. La honte ? Yes, it is .…

FL pour SOFOOT.com