Exploit en FA Cup : une équipe de D6 élimine Crystal Palace, tenant du titre
Macclesfield 2-1 Crystal Palace
Buts : Dawson (43 e ) et Buckley-Ricketts (60 e ) pour les Silkmen // Pino (90 e ) pour les Eagles
Il y a des moyens plus nobles que d’autres de perdre sa couronne. Ce samedi, Crystal Palace , vainqueur de la FA Cup en mai dernier, a été éliminé dès le troisième tour de la compétition face à Macclesfield , équipe la plus basse encore en lice en Coupe puisqu’elle évolue en… sixième division. La honte ? Yes, it is .…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer