Kurt Zouma n'a désormais plus de club
information fournie par So Foot 10/01/2026 à 16:44

Au cas où vous l’auriez oublié, Kurt Zouma est toujours footballeur en 2026. Le défenseur de 31 ans va toutefois devoir se trouver une nouvelle équipe. Ce samedi, le CFR Cluj , actuel onzième du championnat roumain (oui, oui, il évoluait là-bas), a annoncé être parvenu à un accord avec l’ancien international français pour résilier son contrat .

