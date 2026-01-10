Kurt Zouma n'a désormais plus de club
Au cas où vous l’auriez oublié, Kurt Zouma est toujours footballeur en 2026. Le défenseur de 31 ans va toutefois devoir se trouver une nouvelle équipe. Ce samedi, le CFR Cluj , actuel onzième du championnat roumain (oui, oui, il évoluait là-bas), a annoncé être parvenu à un accord avec l’ancien international français pour résilier son contrat .
…
FL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer