Xabi Alonso soutient la grève des joueurs contre la tenue du match Villarreal-Barça à Miami

Ça fait toujours plaisir de pouvoir faire chier le Barça.

C’est le sujet qui agite le football espagnol en ce moment : la rencontre de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone, prévu le week-end du 21 décembre, se disputera… à Miami . Un choix de la Ligue qui ne plaît pas du tout, à tel point que le Syndicat des footballeurs espagnols (AFE) a, « avec le soutien des capitaines de première division » , invité les équipes de Liga à protester contre cette décision au coup d’envoi des rencontres de cette neuvième journée de Liga. Ainsi, les joueurs du Real Oviedo et de l’Espanyol de Barcelone sont restés immobiles, vendredi, lors des quinze premières secondes de leur match – une séquence qui, d’ailleurs, n’a volontairement pas été diffusée.…

JB pour SOFOOT.com