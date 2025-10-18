 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Xabi Alonso soutient la grève des joueurs contre la tenue du match Villarreal-Barça à Miami
information fournie par So Foot 18/10/2025 à 15:13

Xabi Alonso soutient la grève des joueurs contre la tenue du match Villarreal-Barça à Miami

Xabi Alonso soutient la grève des joueurs contre la tenue du match Villarreal-Barça à Miami

Ça fait toujours plaisir de pouvoir faire chier le Barça.

C’est le sujet qui agite le football espagnol en ce moment : la rencontre de Liga entre Villarreal et le FC Barcelone, prévu le week-end du 21 décembre, se disputera… à Miami . Un choix de la Ligue qui ne plaît pas du tout, à tel point que le Syndicat des footballeurs espagnols (AFE) a, « avec le soutien des capitaines de première division » , invité les équipes de Liga à protester contre cette décision au coup d’envoi des rencontres de cette neuvième journée de Liga. Ainsi, les joueurs du Real Oviedo et de l’Espanyol de Barcelone sont restés immobiles, vendredi, lors des quinze premières secondes de leur match – une séquence qui, d’ailleurs, n’a volontairement pas été diffusée.…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nice ébouriffe l'OL
    Nice ébouriffe l'OL
    information fournie par So Foot 18.10.2025 19:07 

    Nice 3-2 Lyon Buts : Bard (5 e ), S. Diop (35 e ) & Boudaoui (55 e ) pour le Gym // Šulc (29 e & 90 e +6) pour l’OL Vrai coup d’arrêt pour l’OL.… JB pour SOFOOT.com

  • Paris foudroie Marseille pour la première de Diacre
    Paris foudroie Marseille pour la première de Diacre
    information fournie par So Foot 18.10.2025 19:06 

    Pas la même limonade que contre Chelsea. Après trois matchs sans victoire, le Paris FC a retrouvé des couleurs en recevant les Marseillaises et leur nouvelle coach, Corinne Diacre (6-1). Sous pression, les Olympiennes ont craqué devant Annabelle Le Moguédec, à ... Lire la suite

  • Le Barça provisoirement leader de la Liga
    Le Barça provisoirement leader de la Liga
    information fournie par So Foot 18.10.2025 18:25 

    Sur le fil. Humilié avant la trêve, le FC Barcelone s’est remis la tête à l’endroit face à son voisin Gérone (2-1). Non sans mal. Bien lancé par Pedri, qui a fait mouche du gauche sur une passe de Lamine Yamal (1-0, 13 e ) , le Barça s’est fait rattraper par Axel ... Lire la suite

  • City prend la tête, Haaland et Mateta à la fête
    City prend la tête, Haaland et Mateta à la fête
    information fournie par So Foot 18.10.2025 18:03 

    La machine est lancée. Manchester City est le nouveau leader de la Premier League. Les Skyblues sont virtuellement devant Arsenal grâce à leur succès sur Everton (2-0). L’homme du match est tout trouvé : avec un doublé en cinq minutes (58 e , 63 e ), Erling Haaland ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank