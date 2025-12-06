 Aller au contenu principal
La FIFA Trump son monde
information fournie par So Foot 06/12/2025 à 11:00

Certes, la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde a bien établi les matchs à venir de cette gargantuesque édition à 48 équipes. Mais la véritable révélation de ce show, long et ennuyeux comme les Oscars, fut de contempler l’intronisation de Donald Trump en président de la FIFA et du monde (avec l'aide de Gianni Infantino).

Si quelqu’un s’amuse encore à expliquer que le foot n’est pas politique, il suffira de lui remettre sous le nez le discours de Donald Trump lorsqu’il reçut le premier prix de la paix décerné par la FIFA ce 5 décembre à Washington. Entre parodie humanitaire et ridicule protocolaire, cette récompense devrait choquer en soi. En réalité, elle ne surprend même plus. Preuve que Gianni Infantino et le roi des USA ont déjà refaçonné le monde à leur image, accommodant tout le monde au spectacle indécent proposé depuis des années.

« Merci beaucoup, c’est un des plus grands honneurs de ma vie. Au-delà des prix, nous avons sauvé des millions de vies. Le Congo est un exemple : plus de dix millions de personnes tuées, et le fait que j’ai réussi à faire cela… L’Inde, le Pakistan… Tant de guerres auxquelles j’ai réussi à mettre fin ! C’est un honneur d’être ici avec Gianni, il a fait un job incroyable . » Dans un même geste, Donald Trump embrasse ainsi les grands enjeux géopolitiques et le statut d’employé du mois dans un fast-food. Après avoir amené ce brave Gianni, sourire ahuri, comme caution morale lors de ses visites diplomatiques : au Qatar, en Arabie saoudite ou en Égypte lors d’un sommet sur Gaza.…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com

