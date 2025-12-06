 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L’excitant programme de la France en mars
information fournie par So Foot 06/12/2025 à 10:50

L’excitant programme de la France en mars

L’excitant programme de la France en mars

Direction les États-Unis !

L’équipe de France connaît son programme de mars 2026, et il promet : les Bleus ont prévu deux matchs amicaux en préparation de la Coupe du monde, le premier contre le Brésil de Carlo Ancelotti le 26 et le second face à l’Équateur trois jours plus tard.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La FIFA Trump son monde
    La FIFA Trump son monde
    information fournie par So Foot 06.12.2025 11:00 

    Certes, la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde a bien établi les matchs à venir de cette gargantuesque édition à 48 équipes. Mais la véritable révélation de ce show, long et ennuyeux comme les Oscars, fut de contempler l’intronisation de Donald Trump ... Lire la suite

  • « Tout a été anéanti ce soir », estime Claude Ferrandi après l'interruption de Bastia-Red Star
    « Tout a été anéanti ce soir », estime Claude Ferrandi après l'interruption de Bastia-Red Star
    information fournie par So Foot 06.12.2025 00:01 

    La soirée qui tourne mal. Ce devait être un soir de fête à Bastia, avec l’anniversaire des 120 ans du club, mais les événements ont tourné à la catastrophe avec l’interruption du match entre Bastia et le Red Star, après qu’un jet de fumigène depuis une tribune ... Lire la suite

  • Angers propose-t-il le meilleur football de toute la Ligue 1 ?
    Angers propose-t-il le meilleur football de toute la Ligue 1 ?
    information fournie par So Foot 05.12.2025 23:45 

    Roberto De Zerbi est formel : depuis le début de la saison, bien que 12e au classement, Angers est l’équipe de Ligue 1 à proposer le meilleur jeu du championnat de France. On a vérifié les propos de l’entraîneur de l’OM, et le coquin est assez proche de la réalité. ... Lire la suite

  • (Le président américain Donald Trump (g) et le président de la Fifa Gianni Infantino sur le tapis rouge à leur arrivée au Kennedy Center, à Washington, pour le tirage au sort de la Coupe du monde de football de la Fifa 2026, le 5 décembre 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Médaille, trophée, YMCA: Trump gâté pendant le tirage au sort du Mondial-2026
    information fournie par AFP 05.12.2025 23:34 

    Médaille clinquante, trophée rutilant, son tube préféré... Donald Trump a été gâté vendredi par la Fifa lors de la cérémonie du tirage au sort du Mondial-2026, dont il a été l'incontestable vedette. A son arrivée au Kennedy Center, la grande salle de spectacles ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank