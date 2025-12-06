L’excitant programme de la France en mars
Direction les États-Unis !
L’équipe de France connaît son programme de mars 2026, et il promet : les Bleus ont prévu deux matchs amicaux en préparation de la Coupe du monde, le premier contre le Brésil de Carlo Ancelotti le 26 et le second face à l’Équateur trois jours plus tard.…
FC pour SOFOOT.com
