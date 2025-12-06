« Tout a été anéanti ce soir », estime Claude Ferrandi après l'interruption de Bastia-Red Star

La soirée qui tourne mal.

Ce devait être un soir de fête à Bastia, avec l’anniversaire des 120 ans du club, mais les événements ont tourné à la catastrophe avec l’interruption du match entre Bastia et le Red Star, après qu’un jet de fumigène depuis une tribune qui a touché Bradley Danger. S’en est suivi l’arrêt logique de la partie, décidé par l’arbitre, alors que les Bastiais étaient prêts à revenir sur le terrain. Mais il n’était pas question de reprendre dans ces conditions pour le reste des acteurs. Au micro de BeIN Sports, le président bastiais Claude Ferrandi a regretté le déroulement de la soirée et s’attend à des sanctions . « Personne n’avait imaginé ça. C’était une fête, effectivement, l’anniversaire de notre club, on a fait beaucoup d’efforts pour le mettre en place et tout a été anéanti ce soir. On pensait qu’on avait le match en main. C’est comme ça. Il va falloir travailler encore plus… enfin… on travaillait déjà beaucoup, pour relever la tête . On verra. N’ayez aucun doute sur les sanctions. Elles vont tomber comme elles tombent depuis le début. Je ne me fais pas de souci » , a-t-il lâché, avant de couper court à la discussion.…

