 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un forfait (géopolitique ?) de dernière minute au PSG
information fournie par So Foot 06/12/2025 à 12:00

Un forfait (géopolitique ?) de dernière minute au PSG

Un forfait (géopolitique ?) de dernière minute au PSG

Un absent qui s’ajoute aux autres.

Après une multitude de forfaits (Désiré Doué, Nuno Mendes, Lucas Chevalier, Achraf Hakimi, Lucas Beraldo…), un autre joueur du Paris Saint-Germain ne pourra pas tenir sa place contre le Stade rennais lors de la quinzième journée de Ligue 1 : il s’agit d’Ilya Zabarnyi , visiblement malade.…

FC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La FIFA Trump son monde
    La FIFA Trump son monde
    information fournie par So Foot 06.12.2025 11:00 

    Certes, la cérémonie du tirage au sort de la Coupe du monde a bien établi les matchs à venir de cette gargantuesque édition à 48 équipes. Mais la véritable révélation de ce show, long et ennuyeux comme les Oscars, fut de contempler l’intronisation de Donald Trump ... Lire la suite

  • L’excitant programme de la France en mars
    L’excitant programme de la France en mars
    information fournie par So Foot 06.12.2025 10:50 

    Direction les États-Unis ! L’équipe de France connaît son programme de mars 2026, et il promet : les Bleus ont prévu deux matchs amicaux en préparation de la Coupe du monde, le premier contre le Brésil de Carlo Ancelotti le 26 et le second face à l’Équateur trois ... Lire la suite

  • « Tout a été anéanti ce soir », estime Claude Ferrandi après l'interruption de Bastia-Red Star
    « Tout a été anéanti ce soir », estime Claude Ferrandi après l'interruption de Bastia-Red Star
    information fournie par So Foot 06.12.2025 00:01 

    La soirée qui tourne mal. Ce devait être un soir de fête à Bastia, avec l’anniversaire des 120 ans du club, mais les événements ont tourné à la catastrophe avec l’interruption du match entre Bastia et le Red Star, après qu’un jet de fumigène depuis une tribune ... Lire la suite

  • Angers propose-t-il le meilleur football de toute la Ligue 1 ?
    Angers propose-t-il le meilleur football de toute la Ligue 1 ?
    information fournie par So Foot 05.12.2025 23:45 

    Roberto De Zerbi est formel : depuis le début de la saison, bien que 12e au classement, Angers est l’équipe de Ligue 1 à proposer le meilleur jeu du championnat de France. On a vérifié les propos de l’entraîneur de l’OM, et le coquin est assez proche de la réalité. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank